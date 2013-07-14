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Politika

Şahin: Bedelli askerlikten 2,2 milyar kaynak sağlandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in açıkladığı rakamlara göre elde edilen bu gelirin 170 milyon lirası şehit ailelerine harcandı

14 Temmuz 2013 13:26

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, bedelli askerlik uygulamasından bugüne kadar, 2 milyar 230 milyon lira kaynak sağlandığını açıkladı. Paranın bir kısmı er ve erbaşların muhtaç ailelerine destek olarak kullanılacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in açıkladığı rakamlara  göre elde edilen bu gelirin  170 milyon lirası şehit ailelerine harcandı.

Şahin, er ve erbaşların muhtaç ailelerine bedelli üzerinden de mali destek kararı verdiklerini, bu kapsamda 60 bin ailenin müracaat ettiğini söyledi:

“Muhtaç asker aileleri ile ilgili aldığımız bir karar var. Eğer er ve erbaş askere gittiyse ve aile muhtaç durumdaysa biz bu aileye bedeeli üzerinden de mali destek kararı verdik. Bununla alakalı 60 bin aile müracaat etti.''

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