Şahin: Başbakan değerli zevatlarla birlikte oturuyor

T24 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, YAŞ'ın oturma düzenine ilişkin, "Sayın Başbakan, tek başına değil, sağ ve sol tarafında oturmuş, son derece yetkili, kurulun üyesi, sivil ve askerden oluşan, bu ülkenin Yüksek Askeri Şura'sını oluşturan değerli zevatla birlikte oturuyor" dedi.





Şahin, KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi.



Bakan Şahin, görüşme öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



"YAŞ toplantısında Başbakan Erdoğan, masanın başında tek başına oturuyor. Bu görüntüyü nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine Bakan Şahin, "Tek başına değil. Sayın Başbakan, tek başına değil, sağ ve sol tarafında oturmuş, son derece yetkili, kurulun üyesi, sivil ve askerden oluşan, bu ülkenin Yüksek Askeri Şura'sını oluşturan değerli zevatla birlikte oturuyor" diye konuştu.



Şahin, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında yeni bir gelişmenin olup olmadığının sorulması üzerine de "Olanlar, bilgilendirildi" dedi.

Terörle mücadele



Şahin, terörle mücadelede polisin, özellikle özel harekat polisinin etkinliğinin artırılmasıyla ilgili bir takvim verilip verilemeyeceğine yönelik soru üzerine de "Polisin etkisi her zaman olabilir, olmaktadır da zaten. Şu anda uygulanan bir husustur" dedi.

Askerlik süresi



İçişleri Bakanı Şahin, askerlik süresinin kısaltılması konusuyla ilgili soru üzerine de "Askerliğin süresi konusu, İçişleri Bakanlığının çalışma alanını doğrudan ilgilendirmemektedir. Jandarma vesilesiyle bizi ilgilendiriyor ama asıl ilgili bakanlık, Milli Savunma Bakanlığıdır. Biz de sizler gibi izliyoruz. Hükümet düzeyinde görüşülmüş, konuşulmuş bir konu değildir" diye konuştu.



