-ŞAHİN: ASKER OCAĞI ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİLDİR ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, CHP'nin bedelli askerlikle ilgili düzenlemeler getiren yasa teklifiyle ilgili, ''CHP'nin bu konuda gerçekten böylesine ciddi bir düşüncesi var idiyse bunu daha önce getirmesi daha şık olurdu diye düşünüyorum. Tabi bu kendi takdirleridir, ben ona karışamam. Ancak, asker ocağı ve askerlik çocuk oyuncağı değildir. Çok ciddi bir iştir'' dedi. Kastamonu Dernekler Federasyonunca, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Başkentte Kastamonu Günleri'' dolasıyla kurulan stantları gezen Şahin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şahin, bir gazetecinin ''Meclis'in kapanmasına az bir süre kala CHP'nin bedelli askerlikle ilgili düzenlemeler getiren kanun teklifi sunmasını nasıl değerlendirdiğini'' sorması üzerine, ''Her milletvekili veya milletvekilleri TBMM başkanlığına her zaman kanun teklifi verebilir, hükümet de her zaman kanun tasarısı gönderebilir. Ancak 11 Nisan günü tüm siyasi partiler ve bağımsız adaylar, YSK'ya adaylarını, adaylıklarını bildirecekler. Artık ondan sonra TBMM'nin yasama görevini yapmasını çok zor görüyorum'' diye konuştu. Az bir zaman kaldığını ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Böylesine önemli bir konunun... TBMM 4 yıla yakın bir süredir açıktı. Yasama ve denetim faaliyetlerini yaptı. CHP'nin bu konuda gerçekten böylesine ciddi bir düşüncesi var idiyse bunu daha önce getirmesi daha şık olurdu diye düşünüyorum. Tabi bu kendi takdirleridir, ben ona karışamam. Ancak, asker ocağı ve askerlik çocuk oyuncağı değildir. Çok ciddi bir iştir. O bakımdan bu konuların çok iyi düşünülmesi, özellikle TSK ve Genelkurmay Başkanlığı ile de ihtiyaç durumu değerlendirilerek ve Milli Savunma Bakanlığı ile de görüşülerek bunun hazırlanmasında büyük yarar görüyorum. Nitekim hükümet bu konuda çalışmalar yapmıştı. Ama TSK'nın ihtiyaçları, özellikle terörle mücadele içerisinde de bulunulduğu için sanıyorum buna elvermedi. Zaten bu yapılacak durumda olsaydı hükümet bunu yapardı şimdiye kadar. CHP'nin böyle bir teklifi tek başına Meclis'ten geçirmesi mümkün değil, sayısı yetmiyor. Hükümet de (biz destek vermeyeceğiz) dediğine göre bunun niçin verildiği hususunun değerlendirilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum.'' Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanamamalarına yönelik görüşünün sorulması üzerine de Şahin, TBMM'nin yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanmalarıyla ilgili bir kanun çıkardığını, aslında bu konuda 1995'te Anayasa'da yapılan değişiklikle böyle bir hak tanındığını, buna rağmen 16 yıldır bunun gerçekleştirilemediğini kaydetti. Şahin, 12 Haziran'daki seçimlerde yurt dışındaki vatandaşların oy kullanamamasından dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, ''Bu bir eksikliktir. Sadece eskiden olduğu gibi yine sınır kapılarında, gümrüklerde oy kullanılabilecek. YSK kararını verdi, itirazı da reddetti. Artık şu saatten sonra bu konuda bir şey yapılması mümkün değil ama hiç olmazsa bundan sonraki seçime hazırlıklarımızı yapalım ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, yaşadıkları ülkelerde oy kullanmalarını temin edelim'' dedi.