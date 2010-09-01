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Şahin: Anayasa'ya bir geçici madde eklenmeliydi

Cumhurbaşkanının görev süresiyle ilgili tartışmaya TBMM Bakanı Mehmet Ali Şahin de katıldı.

01 Eylül 2010 03:00

T24 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Cumhurbaşkanının görev süresini 5 yıla indiren Anayasa değişikliği yapılırken, Anayasa'ya bir geçici madde eklenmeliydi. Geçici madde ile buna bir açıklık getirilmeliydi'' dedi.

Şahin, Ankara Karabüklüler Derneği'nin iftar yemeğinde gazetecilerin, Cumhurbaşkanı'nın görev süresine ilişkin sorularını yanıtladı.

Şahin, 2007'de referandumla kabul edilen, cumhurbaşkanının görev süresini 5 yıla indiren Anayasa değişikliği yapılırken, Anayasa'ya bir geçici madde eklenmesi gerektiğini ifade ederek, ''Bu bir eksiklik olmuştur. Geçici madde ile buna bir açıklık getirilmeliydi'' diye konuştu.

Bu gerçekleşmediği için tartışma yaşandığını belirten Şahin, ''Bu konuya açıklık getirmesi gereken merci yasama organıdır'' dedi.


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