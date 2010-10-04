-ŞAHİN: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KAYGILIYIM TBMM (A.A) - 04.10.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, genel seçimlere yaklaşık 8 aylık bir süre kaldığını belirterek, "Bu süre içinde komisyon kurulsa bile ortaya bir metin çıkarabilir mi, bu yasama yılında böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilebilir mi; bir haftadır yapılan açıklamaları izlediğimde ciddi kaygılarım olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi. Şahin, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Lockwood Smith ile görüşmesinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğinin seçimden sonra olması gerektiğini söyledi, 'kimse bize komisyon kurmak için gelmesin' dedi. Sizin bu konudaki çalışmalarınız rafa mı kalktı?'' şeklindeki sorusu üzerine Şahin, siyasi partilerin, uzlaşma komisyonu kurulmasına yardımcı olmaları halinde inisiyatif alabileceği yönündeki açıklamalarını anımsattı. Siyasi partilerin genel başkan ve sözcülerinin açıklamalarını takip ettiğini ifade eden Şahin, ''Bir komisyon kurulmuş olması için kurulmamalıdır. Dostlar alışverişte görsün kabilinden bir komisyonun kurulmasına ben aracılık etmem'' dedi. -''CİDDİ KAYGILARIM VAR''- Şahin, Başbakan Erdoğan'ın genel seçimlerin haziran ayının başında olabileceğini açıkladığını, seçimlere yaklaşık 8 aylık bir süre kaldığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu süre içinde komisyon kurulsa bile ortaya bir metin çıkarabilir mi, bu yasama yılında böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilebilir mi; bir haftadır yapılan açıklamaları izlediğimde ciddi kaygılarım olduğunu ifade etmek istiyorum. Henüz nihai bir karar vermiş değilim. Böyle bir uzlaşma komisyonu Parlamentonun gelenekleri arasındadır. Meclis Başkanlarının inisiyatifiyle kurulmuştur, başkanvekillerinden biri -hukukçu olması tercih edilir- bu komisyonun başkanlığını yapmıştır. Geçmişte bu komisyonlarda çalışmış bir kişi olarak, bu tecrübeleri biliyorum. O nedenle çok samimi olarak, böyle bir komisyonun yeni bir anayasa değişikliği için kurularak, bu kısa süre içerisinde bir ürün ortaya koyabileceği konusunda endişelerimi, sizlerle bu soru üzerine paylaşayım ve buraya şimdilik bir nokta koyayım.'' Şahin, Erdoğan'ın terörle mücadele konusunda gerekirse Mecliste gizli oturum yapılabileceği yönündeki açıklamalarının anımsatılarak, bu yönde bir talep gelip gelmediği sorusunu, ''Hayır böyle bir talep gelmedi. Hükümetten talep gelirse, sanıyorum Parlamentonun kararıyla olacaktır. Talep gelmesi halinde kısa sürede gerçekleşir'' diye yanıtladı. Başörtüsü tartışmalarına ilişkin soruyu ise Şahin, ''Bu konulara beni sokmayın'' diye yanıtsız bıraktı.