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ŞAHİN ALPAY'A TAHLİYE... (1)

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul  Anayasa Mahkemesi'nin FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay hakkında verdiği hak ihlali kararını değerlendiren İstanbul 13

17 Mart 2018 02:33

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul 
Anayasa Mahkemesi\'nin FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay hakkında verdiği hak ihlali kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oy birliğiyle tahliye kararı verdi.

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