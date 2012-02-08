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Politika

Şahin: ''Alanım icracı bakanlığa dönüştürüldü'' GAZİANTEP (A.A)

08 Şubat 2012 23:32

-Şahin: ''Alanım icracı bakanlığa dönüştürüldü'' GAZİANTEP (A.A) - 08.02.2012 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, bakanlığının icracı bir bakanlığa dönüştürüldüğünü belirterek, ''Bakanlıklar içerisinde yedinci büyük bütçe... Bu, yoksulluğun azaltılması, yaşlının, engellinin, çocuğun, kadının, şehit yakınlarının, gazilerin yani 74 milyonun sosyal devlet olarak yanında olma bakanlığı'' dedi. Şahin, AK Parti Şahinbey İlçe Teşkilatı tarafından Royal Otel'de düzenlenen yemekte, bugün Gaziantep'e ''Gazilik'' unvanı verilişinin 91. yıl dönümünü kutladıklarını anımsatarak, bu topraklarda yaşamanın her zaman bir bedeli olduğunu söyledi. Tarihin, medeniyetin, kültürün ev sahipliği yaptığı bu toprakların her zaman çok çalışılması gerektiğini öğrettiğini belirten Şahin, ''Allahıma milyonlarca kere şükürler olsun, 91 yıl sonra bugün onurluyuz, şerefliyiz, AK Parti iktidarının son 10 yılını onurla ve şerefle anlatıyoruz. 2023 vizyonu için de ekibimizle azimle, aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz'' diye konuştu. Makamların büyüdükçe hesabın zorlaşacağına ve sorumlulukların büyüdüğüne inandıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti: ''AK Parti ailesinin bir mensubu olmaktı önemli olan, yanında yazan şeyin çok da önemi yoktu. O yüzden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak, bugün benim alanım icracı bir bakanlığa dönüştürüldü. Bakanlıklar içerisinde yedinci büyük bütçe... Bu, yoksulluğun azaltılması, yaşlının, engellinin, çocuğun, kadının, şehit yakınlarının, gazilerin yani 74 milyonun sosyal devlet olarak yanında olma bakanlığı. Kimsesizlerin kimi bakanlığı, sessiz yığınların sesi olma bakanlığı. O yüzden bütün dostlarımdan dua bekliyorum. Bireysel olarak bunu başarmam mümkün değil. Sizlerin desteği ile şehrin hizmetinde olarak ve ülkemin hizmetinde olarak iz bırakmak, ses çıkarmak, geleceğe huzurla ve milletle bırakacağımız bir bakanlık dönemi geçirmek istiyorum.''

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