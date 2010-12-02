T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şahin: ABD'ye rağmen bilgilerin yayınlandığı düşünmüyorum

Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, Wikileaks’in yayınladığı belgelerin politik amaçlı olduğunu düşünmediğini söyledi.

02 Aralık 2010 02:00

T24 - Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, Wikileaks’in yayınladığı belgelerin politik amaçlı olduğunu düşünmediğini söyledi. Şahin, “ABD'ye rağmen bu bilgilerin yayınlandığı kanaatinde değilim” dedi.

Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, dünyada büyük tartışmaya neden olan Wikileaks sitesinde yayınlanan belgelerle ilgili konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

''Onula ilgili birçok değerlendiremeler yapılıyor. Ben de sizler gibi takip ediyorum. Ancak, sadece kişisel görüşlerimi hitap edebilirim. Sadece, iki cümle bu konuda kullanmak isterim. Belge olarak ifade edilen bu bilgilerin bir internet sitesinde yayımlanmasının politik amaçlı olduğunu düşünüyorum.

İkincisi de şudur. ABD'ye rağmen bu bilgilerin internet sitesinde yayımlandığı kanaatinde değilim.''

Wikileaks’in yayımladığı belgelerde Türkiye hakkında da çarpıcı iddialar yer alıyordu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24