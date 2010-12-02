Şahin: ABD'ye rağmen bilgilerin yayınlandığı düşünmüyorum

T24 - Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, Wikileaks’in yayınladığı belgelerin politik amaçlı olduğunu düşünmediğini söyledi. Şahin, “ABD'ye rağmen bu bilgilerin yayınlandığı kanaatinde değilim” dedi.



Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, dünyada büyük tartışmaya neden olan Wikileaks sitesinde yayınlanan belgelerle ilgili konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

''Onula ilgili birçok değerlendiremeler yapılıyor. Ben de sizler gibi takip ediyorum. Ancak, sadece kişisel görüşlerimi hitap edebilirim. Sadece, iki cümle bu konuda kullanmak isterim. Belge olarak ifade edilen bu bilgilerin bir internet sitesinde yayımlanmasının politik amaçlı olduğunu düşünüyorum.

İkincisi de şudur. ABD'ye rağmen bu bilgilerin internet sitesinde yayımlandığı kanaatinde değilim.''

Wikileaks’in yayımladığı belgelerde Türkiye hakkında da çarpıcı iddialar yer alıyordu.





