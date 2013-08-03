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Şahin: 100 bin sosyal konutu planlamak üzere çalışıyoruz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Şahin: Türkiye genelinde 14 bin sosyal konutu tamamladık, 49 bininin inşaatı devam ediyor. 100 binini de planlamak üzere çalışıyoruz

03 Ağustos 2013 03:39

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, "Türkiye genelinde 14 bin sosyal konutu tamamladık, 49 bininin inşaatı devam ediyor. 100 binini de planlamak üzere çalışıyoruz" dedi.
Şahin, Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneğinin bir otelde düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün önemine değinerek yaşanabilir şehirleşmeye vurgu yaptı. İktidarda oldukları 10 yıldan beri sektörle ilgili çok önemli değişiklikler yaptıklarını kaydeden Şahin, "Sorunun parçası olamayız. Biz çözümün bir parçası olmak durumundayız. 10 yıldır da sizlerle beraber, sizler için, ülkemiz için, şehrimiz için bu mücadeleyi yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Bakanlık olarak TOKİ’nin yaptığı sosyal konutların planlamasını yaptıklarını ifade eden Şahin, Gaziantep'te de 2 bin konutun yapılması kararını verdiklerini kaydetti. 
Sosyal devlet olmanın gereği olarak, insanca yaşayacak şartları olmayan vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltmeye çalıştıklarını  vurgulayan Şahin, "Türkiye genelinde 14 bin sosyal konutu tamamladık, 49 bininin inşaatı devam ediyor. 100 binini de planlamak üzere çalışıyoruz. Hepimiz kendi işini en iyi yapmaktan sorumluyuz." dedi. Şahin, herkesin görevini iyi yapmaması halinde sorunların kangrenleşeceğini ifade etti. 
Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Rıdvan Köksüzer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da sektörle ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi.
İftar yemeğine AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve Halil Mazıcıoğlu ile Vali Erdal Ata da katıldı.

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