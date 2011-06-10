-ŞAHİN: 10 NUMARA YAĞ SATAN YER BIRAKMAYACAĞIZ GİRESUN (A.A) - 09.06.2011 - Giresun Valisi Dursun Ali Şahin, ''Giresun'da 105 kilometre duble yolun tamamında, bir tane 10 numara yağ satan yer bırakmayacağız'' dedi. Vali Şahin, düzenlediği basın toplantısında, dün Görele ilçesi yakınlarında, trafik uyarı işaretlerine çarparak devrilen yolcu otobüsünün alev alması sonucu 9 kişinin yanarak hayatını kaybettiğini, 34 kişinin yaralandığını anımsattı. Bazı gazetelerde konuyla ilgili bilgi kirliliği oluştuğunu ifade eden Şahin, ''Bir defa şoförün uyuduğu konusunda ben aynı fikirde değilim. Henüz 400 metre ilerisinde yolcu indiren ve 60 kilometre hızla giden, şehir merkezinde yolcu indiren bir şoförün hemen böyle uyuması pek o kadar mantıklı gelmiyor bana. Uyuduğunu pek zannetmiyorum. Şu anda bu kesinlikle söz konusu değil. Bunu yolculardan dinledim'' diye konuştu. Şahin, fiyatın yüksek olması nedeniyle araçta 10 numara yağ kullanıldığının tahmin edildiğini belirterek, şunları söyledi: ''Herkes bilir ki mazotta kesinlikle parlama olmaz. Mazotta parlama olmadığına göre ilk akla gelen fiyatın yüksek olması nedeniyle 10 numara yağ kullanılması sonucu artık nereden alev almışsa araç bir anda alev topuna dönüştü. Şoför de kendi inisiyatifini kaybedip araç rotasından çıkarak direklere çarpıp yanmasını sürdürdü. Görgü tanıklarınca aracın daha hareket halindeyken yanmaya başlaması 10 numara yağ kullanıldığının bir sonucudur. Birden parlaması aracın bir alev topuna dönüşmesi bunun bir göstergesidir. Önümüzdeki günlerde bilirkişi raporu olayın aydınlanmasını sağlayacak. Yol güzergahlarında 10 numaralı yağ satan bazı yerlerin tabelalarını gördüm. Hemen ekip gönderip bu tabelaları kaldırttım. Giresun'da 105 kilometre duble yolun tamamında, bir tane 10 numara yağ satan yer bırakmayacağız. Bunu satan yerlerin çoğu ruhsatsız. Bunu satmakta ve utanmadan bir de karayollarına tabela koymaktadırlar. Hem çevre kirliliği, hem de insanlarda büyük riske sebep verdiği bu yağın kesinlikle kullanılmaması lazım. İlimizde bu konuda çok daha titiz olacağımızı ifade ediyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da büyük baş sağlığı diliyorum.'' Vali Şahin, olay yerindeki bazı vatandaşların yaralıların kurtarılmasında ihmal olduğu yönündeki açıklamalarının o anın psikolojik ortamında söylenen laflar olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: ''Dün Giresun için üzücü, elem verici bir gündü. Devlet de devletliğini gösterdi. Olayı duyunca apar topar olay yerine gittim. İtfaiye ben gittiğimde olay yerinde yangını söndürmüştü. Müdahale edilmemesi mümkün mü? İtfaiye, düşman aracı olsa bile müdahale eder. Ambulansların geciktiği söyleniyor. Bizim ambulanslarımız 24 saat esasına göre çalışır. Özel ambulanslarla birlikte hepsi oradaydı, hepsi cansiparane görev yaptılar. Burada kusur aramaya gerek yok. Çeşitli şeyler söylenebilir, ama salim akılla düşünüldüğünde kesinlikle ne ambulans ne de itfaiyede gecikme söz konusu değildir.''