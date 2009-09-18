Sahildeki yaratık kafa karıştırdı

Panama’nın Cerro Azul kasabasında yaşları 14 ve 16 arasında değişen bir grup gencin göl kenarında oynarken karşılaştıkları yaratık, kasaba halkı arasında korkuya yol açtı.



Panama haber ajansı Telemetro’nun bildirdiğine göre, gençler, yaklaşık bir buçuk metre boyundaki yaratığın gölün yakınlarındaki mağaradan çıktığını gördü. Kayaların üzerinden sıçrayıp kendilerine saldıracakmış izlenimi veren yaratıktan korkan gençler, çığlık atmaya başladı.



Korkup taş attılar



Kendilerini korumak için çaresizce ellerine geçirdikleri kaya parçalarını yaratığın üzerine atan gençler, yaratığı öldürüp cesedini göle attıktan sonra kaçtılar. Gençlere inanmayan aileleri ertesi gün gölüne geldiklerinde, yaratığın kıyıya vurmuş cesedini bulduklarında şaşkına döndüler.



Yaratığın ilginç tüysüz ve deri kaplı bir bedeninin olduğu ve sivri dişlerinin bulunduğu belirtildi. Görüntüleri inceleyen uzmanlar henüz yaratığa dair bir açıklama yapmadılar.



Haberin yer aldığı bazı internet sitelerinde resimleri yayınlanan yaratığın, geçen sene New York, Long Island’da bulunan halen tanımlanamamış yaratıkla benzerliğine dikkat çekildi.



Telemetro internet sitesinde yaratığın başka bir gezegenden gelmiş olduğunu iddialarına da yer verdi. Yerli halk, haberi veren Panama kanallarına yaptıkları açıklamalarda, yaratığın Yüzüklerin Efendisi’ndeki Gollum karakteri olduğunu iddia ettiler.



Halktan biri “Ben bu yaratığı sadece bir kez gördüm o da Yüzüklerin Efendisi filmiydi” dedi.



J.R.R Talkien’in kitabında yer alan kurgusal karakterlerden biri olan Gollum, isminin ‘çirkin, kötü, iğrenç’ kelimelerinden türetilen bir hobbit.