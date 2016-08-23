Sahildeki doktor 3 kez kalbi duran gencin hayatını kurtardı

Antalya'da yüzme bilmeyen 18 yaşındaki Oğuzhan Önal denizde kayboldu. Ağabeyi ve arkadaşları 10 dakika sonra genci su içinde hareketsiz buldu. Sahile çıkarılan Oğuzhan Önal’a ilk müdahaleyi o sırada sahilde bulunan anestezi uzmanı doktor yaptı. 3 kez kalbi duran genç, yapılan müdahaleyle yaşama tutundu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Süleyman Ekin'in haberine göre, olay Konyaaltı Sahili’nde meydana geldi. Burdur’dan tatil için Antalya’ya gelen 18 yaşındaki Oğuzhan Önal, ağabeyi ve ağabeyinin arkadaşları ile birlikte Konyaaltı Sahili’ne geldi. Bir süre sonra denize giren Oğuzhan Önal’ın açıkta yardım istediğini görenler cankurtarana haber verdi. Ağabeyi ve arkadaşlarının da su içinde aradığı Oğuzhan Önal’a 10 dakika sonra ulaşıldı. Su içerisinde hareketsiz halde bulunan genç sahile çıkarılırken 112 ekibine haber verildi. Kısa süre sonra olay yerine 112 motorize ekibi geldi. Sahilde bulunan ve adı öğrenilemeyen, ancak 112 ekibine anestezi uzmanı olduğunu söyleyen tatilci doktor gence müdahale etti. Kalbi duran gence sağlık ekibi ile birlikte müdahalede bulunan anestezi uzmanı, 18 yaşındaki gencin başından biran olsun ayrılmadı. Gencin koluna takılan serumu yine tatilci bir hemşire tutarken, anestezi uzmanı Oğuzhan Önal’ı ambulansa kadar takip etti. Sahilde ve ambulansta birer kez, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde de bir kez kalbi duran genç 15 dakikalık uğraşın ardından yeniden yaşama döndürüldü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık bölümünü kazanan Oğuzhan Önal, daha sonra Yaşam Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’ne götürüldü. Önal’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.