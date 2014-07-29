Sahilde yürüyüş yapan baba kıza uçak çarptı

ABD’nin Florida eyaletinde plaja iniş gerçekleştiren Piper Cherokee model küçük uçak bir kişinin ölümüne bir kişinin ağır yaralanmasına neden oldu.

Hayatını kaybeden kişinin kızını sahilde gezdiren Ommy Irizarry isimli bir baba olduğu, kızının ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Sarasota Şerifliği’nin sözcüsü Wendy Rose, “Küçük uçak güç kaybederek sahile indi. Burada yürüyüş yapan 36 yaşındaki babayla 9 yaşındaki kızına çarptı” dedi.

Uçağın 57 yaşındaki pilotu Karl Kokomoor ve 60 yaşındaki yolcusu David Theen ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Uçağın yaşadığı sorun nedeniyle sahile inmeyi denediği açıklandı. Federal Havacılık İdaresi’nin sözcüsü Kathleen Bergen, olayın soruşturulduğunu açıkladı.