Sahilde güneşlenirken üzerinden römork geçti!

Kocaeli’nin Kandıra İlçesi’ne bağlı Karadeniz sahillerindeki plajlarda arama- kurtarma çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi Cankarkurma timlerinin jet-skilerin taşınmasında kullanılan römorklu ATV’nin güneşlenirken üzerinden geçtiği ve kimliği henüz belirlenemeyen 50 yaşlarındaki erkek öldü.

Olay, Kandıra sahillerinin en ünlü plaj bölgelerinden Cebeci’de meydana geldi. Buradaki kurtarma timlerinin sorumlusu Ömer İslamoğlu’ndan alınan bilgiye göre, boğulma tehlikesi geçirenlere müdehalenin yanı sıra sahil şeridindeki kontrollerde kullanılan jet-skilerin kenardan denize taşınmasında kullanılan 58 ZN 031 plakalı kiralık araç, jetk-ski’yi sahile bıraktından sonra kumsal üzerinden dönüşe geçti. Soyadı açıklanmayan Mustafa adlı itfaiye görevlisinin bir anlık dalgınlığı sonucu kumsalda güneşlenmekte olan kişinin göğsünün üzerinden geçti.

Olayın farkedilmesi üzerine 112 Acil Ambulansı ile gelen sağlık ekipleri bu kişiye ilk müdehaleyi olay yerinde yaptı. Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bu kişi kurtarılamadı.

Olayın ardından römorklu ATV’yi kullanan arama kurtarma görevlisi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, güneşlendiği yerde kimliği bulunamayan ve tanıyan da çıkmayan 50 yaşlarındaki erkek kişinin kimliğinin belirlenmesi için araştırmalar sürdürülüyor. Jandarma yetkilileri, ayrıntı olarak ölen kişinin armalı yüzüğünün içinde ’Nevriye’ adının yazılı olduğu belirtildi.