-Sahilde "Pitbull" paniği BODRUM (A.A) - 14.08.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde bir çocuğa saldıran, bir kediyi parçalayarak telef eden pitbull cinsi iki köpek, zabıta ekiplerince etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, Akçabük Plajı'na giren pitbull cinsi iki köpek, önce bir kediyi parçalayarak telef etti, daha sonra bir çocuğa saldırdı. Köpekleri gören vatandaşlar, çocuklarını kucaklarına alarak korumaya çalıştı. Sahilde bir süre panik yaşayan vatandaşlar, zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, köpekleri ilaçlı iğneyle etkisiz hale getirdi. Ekipler, daha sonra, iki köpeği kamyonete koyarak Bodrum Hayvan Barınağı'na götürdü. Köpeklerin girdiği Akçabük Plajı'nın işletmecilerinden Volkan Alacık, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde bir dişi, bir erkek pitbull cinsi iki köpeğin plaja geldiğini belirterek, ''Köpekler gelir gelmez aileler çocuklarına sarıldı. Köpekler daha sonra yan taraftaki bir siteye gitti. Buradan tekrar plaja gelen köpeklere zabıta ekipleri iğne vurdu. Biri çok güçlüydü, ikinci iğneyle bayıldı. Bu sırada aileler büyük korku yaşadı'' dedi. Gülçin Erdem isimli tatilci ise zabıta ekipleri köpeği etkisiz hale getirdiği sırada plaja geldiğini söyledi. İnsanların plajda korku yaşadığını belirten Erdem, ''Köpekler bir çocuğa saldırıp bir kediyi parçalamışlar. Biri plaja dalmış, insanlar kaçışmış. Pitbull cinsi köpeklerden korkuyorum, bu köpeklere sahip çıkılması gerekiyor'' diye konuştu. Tatilcilerden Anna Işıl da köpekler plaja geldiğinde insanların paniğe kapıldığını ifade etti. Işıl, ''Ekipler yarım saat köpekleri etkisiz hale getirmek için uğraştı. Bu sürede hepimiz çocuklarımızı kucağımıza alarak durduk. Bayağı korktuk. Bu köpekleri tanıdığım için hemen bağırdım'' dedi.