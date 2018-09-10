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SAHİL YOLU'NDA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ-1

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Zeytinburnu Sahil Yolu'nda hafriyat kamyonu devrildi

10 Eylül 2018 15:11

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Zeytinburnu Sahil Yolu\'nda hafriyat kamyonu devrildi. Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kaza saat 11.45 sıralarında Zeytinburnu Sahil Yolu\'nda meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonu bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. 

Görüntü Dökümü:
-Devrilen kamyon
-Yaralının ambulansa konulması
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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