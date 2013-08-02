Sahil Parkı'ndan Gezi Parkı'na

Maltepe Belediyesi, son dönemde ülke gündemine damgasını vuran eylemlere ithafen, ilçede bulunan Sahil Parkı'nın ismini Gezi Parkı olarak değiştirdi. CHP'li Mustafa Zengin'in başkanlığını yaptığı belediye, değişikliği meclisin tatilde olduğu gün gerçekleştirmesi tartışma yarattı.



Zaman gazetesinde yayımlanan habere göre, Maltepe Sahil Parkı’nın tabelası indirilerek yerine Gezi Parkı tabelası asıldı. 5215 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/n maddesine göre parklara isim verme yetkisi belediye meclisine ait. Konuyla ilgili birçok kesimden farklı tepkiler geldi. CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından “Gezi Parkı ruhunun devam etmesi ve hayatını kaybedenlerin anılması için Maltepe Sahil Parkı’na ‘Maltepe Gezi Parkı’ adı verildi.” açıklaması yapıldı. Durumu kabul edilemez olarak niteleyen AK Parti İlçe Başkanı Kamil Barkır ise, “Kimse meclis tatildeyken bu işi oldu bittiye getirmez. Parklara ancak belediye meclisi isim verebilir. Meclis kararı olmadan da bir parkın ismi keyfi olarak değiştirilemez. Kaldı ki bu alan Maltepe Belediyesi’nin mülkiyetinde değil. Daha önce bir parka verilen isimde geri adım atmışlardı. Maltepe Belediye Başkanı ve ekibi hukuk tanımaz, iş bilmez tavırlarını devam ettiriyor.” dedi.



Öte yandan parkın bulunduğu alanın dolgu alanı olduğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu öğrenildi. Zaman’ın sorularını cevaplayan CHP Grup Başkan Vekili ve Eski Başkan Yardımcısı Cemal Atagül, parkın isminin değiştirilmesinin gündeme bile gelmediğini iddia etti. Atagül, “Meclis tatilde. Eylül’de açılacak. Dolayısıyla böyle bir şeyin olması mümkün değil, böyle bir değişiklik gündeme gelirse ancak o zaman gelebilir.” dedi. Atagül aynı zamanda park alanının İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne ait olduğunu doğrulayarak “Parkın isim değişikliği kararı alınırsa ilçe meclisinden büyükşehire geçecek. Orası onay verirse böyle bir değişiklik olur.” şeklinde konuştu.



AK Parti Grup Başkan Vekili Engin Demir ise meclis iradesinin hiçe sayıldığını belirterek şunları söyledi: “Bir parka isim verebilirler fakat parkın ismini değiştirme hakkına sahip değiller. Bunu yapabilmeleri için 4’te üç çoğunluğa sahip olmaları gerekir. Öyle bir çoğunluğa sahip değiller. Parkın isminin derhal değiştirilmesi gerekir.” Yapılan değişiklik sonrası bazı vatandaşlar, Gezi Parkı yazısındaki ‘Gezi’ kısmının üzerini siyah boya ile kapatarak tepki gösterdi.



Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin’in talimatı doğrultusunda bir süre önce Gülensu’daki bir parka Mahir-Hüseyin-Ulaş ismi verilmişti. Vatandaşlar tarafından gelen yoğun tepki üzerine belediye geri adım atmıştı. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin girişine üç çam fidanı diken Maltepe Belediyesi, fidanlara Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın isimlerini vermişti. Belediye yetkilileri, ağaçların önüne bu kişilerin fotoğraflarını da koymuştu. Prof. Dr. Mustafa Zengin imzalı büyük tabelaya ise “Bu fidanlar darağacında asılan üç fidan anısına dikilmiştir.” yazıldı.