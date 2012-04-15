Sahil halka kaldı, TCDD itiraz etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Haydarpaşa Port Projesi’ni hayata geçirecek 2’nci etap plana da onay verdi. Sahil halka kaldı, TCDD '5 milyar dolarlık proje değer yitirdi' itirazı yaptı.



Haydarpaşa ve Harem bölgesini ticari ve turistik merkez haline dönüştürmeyi amaçlayan planın onay aşaması, Üsküdar Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları arasında yer çekişmesine sahne oldu. İki kurum arasındaki kavgaya son noktayı koyan İBB Meclisi, oy çokluğuyla geçen kararla, sahil bölgesinde yapılması düşünülen belediye hizmet alanı ile TCDD’nin istediği sosyal tesis alanı, planlara 'turizm ve ticaret alanı' olarak işlendi.

Önceki planda, Harem’den başlayan ve tamamı TCDD’ye ait olan yeşil alanın olduğu yerde deniz manzarasını kapatacak TCDD sosyal tesisleri ile belediye hizmet alanları öneriliyordu. Bu süreçte, kıyı şeridinde bina yapımına karşı çıkan Üsküdar Belediyesi, kendi hakkından da feragat etti ve planlarda kıyı şeridinin tamamı, halka açık yeşil alan olarak kaldı. 5 milyar dolarlık yatırımın planlandığı projede ekonomik kayba uğradığını belirten TCDD, Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdiği yazıda, arsaları üzerindeki Belediye Hizmet Alanı ve Sosyal tesis imarının değiştirilmesini istedi.

Hürriyet Gazetesi'nden Fatma Aksu'nun haberine göre; Üsküdar’da sahilde yürüyecek, Sarayburnu ve Kızkulesi’nin güzelliğini görecek alanların kavgasını verdiklerini anlatan Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, şöyle konuştu:

"45 bin metrekare yeşil alan kazandık. Maltepe sahil yolu gibi, Üsküdar’ın da geniş bir sahil şeridi olacak. Varsın burada başkanlık binası da olmasın. Belediyeler hizmet yeri. Belediye başkanları oturup makamından denizi seyretmeyecek. Buna manzaraya başkanların değil halkın ihtiyacı var. Zaten mevcut binamızı da yıkıp, Çavuşdere’ye taşıyoruz."



Plan yenilendi



Koruma Kurulu’nun Kadıköy tarafını onaylayıp, Üsküdar’da değişiklik istemesinden sonra plan yenilendi. Belediye İmar ve Bayındırlık Komisyonu, TCDD mülkiyetindeki arsanın, turizm ve ticaret alanına alınarak ekonomik değer kazanması sağladı. Hazırlanan plan nihai onay için İBB Meclisi’ne sunuldu. Belediye Meclisi komisyonun plan teklifini oy çokluğuyla kabul etti.



Üsküdar'a kruvaziyer gemisi yanaşacak



Koruma kurullarına gönderilecek plan onaylandıktan sonra, arazi Özelleştirme İdaresi’ne devredilip, Yap-İşlet-Devret ya da geliş paylaşımı yoluyla ihaleye çıkacak. Haydarpaşa Port tamamlandığında, oteller, kongre salonları ve alışveriş merkezleri ve yat limanı yapılıp, bölge turizme açılacak. Kartal-Kadıköy Metro Hattı ile Marmaray İstasyonu arasında hafif metro yapılacak. Harem otogarının olduğu yerin tamamı yeşil alan ve rekreasyon alanı olacak. Yüzer otel adı verilen kruvaziyer gemiler Üsküdar’a yanaşacak.



Yükseklik iki katla sınırlandırıldı



Yeni planda, eski planda yer alan Belediye Hizmet Alanı ve Sosyal Tesisler kaldırıldı, Osmanlı padişahlarının 'Harem Toprağı' olarak kabul ettiği yerde de 'Sürre Alayları'nı temsilen, bir cami yapılmasına karar verildi. Ayrıca yeni planda TCDD’nin görüşü doğrultusunda plan hazırlayan İBB, planlara yeni bir plan notu ekleyerek, inşaat yapma hakkını arazideki inşaat alanını yüzde 3, yüksekliği de 2 kat olarak sınırladı.