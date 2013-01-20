Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uçan karakol geliyor

Meltem-2 projesi kapsamındaki ilk Sahil Güvenlik uçağının kesin teslimi 23 Ocak’ta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TAI) tesislerinde yapılacak.

2002’de sözleşmesi imzalanan projede ana yüklenici firmadan kaynaklanan teknik sıkıntılardan dolayı teslim tarihi uzun süre gecikmişti. Proje kapsamında ilk olarak 9 adet CN-235 tipi hafif nakliye uçağı, 1998’de 147 milyon dolara satın alındı. Uçakların satın alınmasına Meltem-1 projesi adı verildi.

Uçakları karakol görevi yapacak şekilde donatmak için ana yüklenici Fransız THALES firması ile anlaşma yapıldı. Sistemin uçaklara yerleştirilmesi projesine ise Meltem-2 adı verildi. Proje bedeli 390 milyon dolar olarak belirlendi. 2002’de yürürlüğe giren Meltem-2 programında TAI, önemli sistemlerin uçağa montajından sorumlu alt yüklenici olarak görev yapıyor. Türk kıyıları proje ile havadan kontrol edilebilecek.

