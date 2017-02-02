Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin darbe girişimi davası başlıyor

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığındaki olaylara ilişkin eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılanmasına 27 Mart 2017'de başlanacak.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Mahkeme, yargılamaya 27 Mart 2017'de başlayacak ve 31 Mart'a kadar duruşmalara devam edecek. Duruşmalar Sincan Cezaevi kampüsü içerisindeki duruşma salonunda görülecek.



Sanıkların tutukluluklarının devamına karar veren mahkeme, tanıklara da duruşmaya gelmeleri için çağrı kâğıdı çıkarılmasını kararlaştırdı.

İddianamede er Anıl Ceylan dışındaki sanıklar için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



Sanıklardan Üstem ve Yarayan'ın "silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianamede, er Ceylan'ın "üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek", diğer şüphelilerin ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar mahkumiyetleri talep edildi.



İddianamede Yarayan'ın, kendisini teslim almaya gelen Merkez Komutanlığı görevlilerini silahla ateş açarak tehdit ettiği gerekçesiyle 9 aydan 4 buçuk yıla kadar ayrıca hapsi istendi.



Hakan Üstem'in istemi üzerine, sanık Burhan Gülnar'ın er şüpheli Anıl Ceylan'a darbe teşebbüsünün delili niteliğinde olan Üstem'e ait not defterinin imha edilmesi emrini verdiği belirtilen iddianamede, bu şüphelilerin 9 aydan 7 buçuk yıla kadar cezalandırılmaları istendi.



İddianamede, Gemi Komutanı Yüzbaşı Cenk Çaka, Üsteğmen Talha Kılıç ve Merkez Komutanlığı 2. Bölge Komutan Vekili Uğur Esentur da şikayetçi olarak gösterildi.

Eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in bir numaralı sanık olduğu davanın sanıkları ve TSK'da görev yaptıkları dönemdeki rütbe ve görevleri şöyle:

"Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Albay Süleyman Yarayan, Cari Harekat ve Arama Kurtarma Daire Başkanı Yarbay Mustafa Şaban Gümüşiğne, Emir Subayı Binbaşı Burhan Gülnar, Sahil Güvenlik Komutanlığı Genel Sekteri Yarbay İsa Aydın, Personel Başkanlığı Atama Daire Başkanlığı Subay Atama Danışma Subayı Yüzbaşı Temur Yılmaz, Personel Başkanlığı Personel Tevil Şube Müdürü Binbaşı Mehmet Yılmaz, Personel Başkanlığında Atama Daire Başkanlığında görevli Binbaşı Güray Demir, Atama Astsubay Müdürü Binbaşı Abdulkadir Akcan, Strateji ve Prensip Subayı Binbaşı Muammer Köse, Personel Plan Şube Müdürü Vekili Binbaşı Erkan Şirin, Tatbikat Şube Müdürü Binbaşı Ferhat Erel, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı KOM Daire Başkanlığında görevli Binbaşı Emir Nazlı, İlk İstihbarata Karşı Koyma Şubesinde görevli Yüzbaşı Abdullah Karaca, Personel Planlama Şube Müdürü Yüzbaşı Hakan Dişli, Plan ve Prensipler Başkanlığı Kuvvet Plan Daire Başkanı Vekili Kurmay Binbaşı Fatih Şahin, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Sezgin Şakrucu, Harekat Merkezi Vardiya Subayı Yüzbaşı Ahmet Küçüktamer, Onarım Şube Müdürü Binbaşı Mehmet Gümüşay, Harekat Başkanlığında görevli Astsubay Hakan Mercan, Harekat ve Arama Kurtarma Merkezinde Vardiya Astsubayı Mustafa Özek, Personel Başkanlığında görevli Astsubay Şahin Zengin, Personel Başkanlığı Atama Daire Başkanlığı Devlet Memuru İşlem Astsubayı Mustafa Özdemir, Personel Başkanlığı Disiplin Moral Astsubayı Samet Sorkulu, Astsubay Zafer Önder Yufkacı, Astsubay Alper Hepçaldıranlı, Sicil ve Kıdem İşlem Astsubayı Fehmi Tırpancı ve er Anıl Ceylan."