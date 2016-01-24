İzmir'de Sahil Güvenlik komutanı insan kaçakçılarından rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasadışı yollardan Avrupa'ya geçirilen mültecilerin organizatörlerinden, iddiaya göre, grup başına 3 bin dolar, mülteci başına 100 dolar alan Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA'nın haberine göre yakalanan insan kaçakçıları sorgulamalarında, 5 ay önce Ordu'dan gelen komutanın ilk başlarda çok sıkı denetim yaptığını, verilen paranın ardından denetimleri geçtiklerini söyledi.

Mültecilerin Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçmek için yoğun olarak kullandığı Seferihisar ilçesinde, Doğanbey Karakol Komutanı Başçavuş R.A.'nın mültecilerin kaçışına izin verdiği ve mültecilerin kaçışını organize eden insan tacirleri ile birlikte iş yaptığı bilgisini alan İzmir İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şubesi ekipleri, hakim kararıyla şüpheli komutanı teknik ve fiziki takibe aldı.

Yaklaşık 5 ay önce Ordu'dan gelen Karakol Komutanı Başçavuş R.A., teknik ve fiziki takipte, insan ticareti yapmaktan sabıkası bulunan ve aranan çete lideri Ç.Ö.'yle defalarca görüşüp yemek yediği tespit edildi.

Kamera görüntüleri var

Öte yandan, fiziki takip sırasında, Başçavuş R.A.'nın göçmen kaçakçısı Ç.Ö. ile buluşup, para almasının kamera ile görüntülendiği öğrenildi.

Yeterli bilgi ve belgeye ulaşan İzmir İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şubesi ekipleri, perşembe günü düzenlediği operasyonla, Başçavuş R.A. ve insan kaçakçısı Ç.Ö. ile birlikte 9 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınıp sorgulanan insan kaçakçıları, kısa süre önce gelen Başçavuş R.A.'nın ilk geldiği zamanlar çok sıkı denetim yaptığını, bu sıkı denetimleri geçmek için R.A. ile temas kurduklarını, kurulan temas sonrası R.A.'ya mülteci başı ya 100 dolar yada grup başına 3 bin dolar verdiklerini ileri sürdü.

İddiaya göre, R.A. verilen rüşvetten sonra, denetimleri sıkı tutmadığı, insan kaçakçılarını görmezden geldiği ayrıca polisin yapacağı denetimleri de insan kaçakçılarına önceden haber ettiği belirtildi.

Komutan suçlamaları kabul etmedi

Öte yandan, Karakol Komutanı Başçavuş R.A. ifadesinde, insan ticaretine izin vermediğini rüşvet almadığını söylediği öğrenildi.

Başçavuş R.A.'nın teknik takip sırasında telefon görüşmelerine ise çok yorgun olduğu dönemlerde görüştüğü o kişileri tanımadığını ve alkollü ortamlarda görüştüğü için net olarak hatırlamadığını, tuzağa düşürüldüğünü savunduğu öğrenildi.

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevkedilen zanlılardan 'Rüşvet almak ve görevi kötüye kullanmakla' suçlanan R.A. ile birlikte 6 kişi tutuklandı.