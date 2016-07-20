Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı'nda arama

Darbe girişimi sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Sahil Güvenlik Hava Komutanlığında ve Foça'da Deniz Kuvvetlerine ait lojmanlarda polis ekiplerince arama başlatıldı.

Darbe girişimine yönelik soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato, Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı ve Foça'daki Deniz Kuvvetlerine ait lojmanlarda arama yapılması ve suç unsuru delillere el konulması talimatını verdi.

Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin ekipleri, Gaziemir'deki Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı ile Foça'daki Deniz Kuvvetlerine ait lojmanlara gitti.

Güvenlik güçlerinin herhangi bir sorunla karşılaşmadan komutanlık ve lojmanlarda arama yaptığı öğrenildi.