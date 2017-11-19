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Sahil güvenlik bot komutanına FETÖ gözaltısı

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Y

19 Kasım 2017 16:00

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Y.Ç., Çanakkale\'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Y.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.Ç.\'yi evinde gözaltına aldı. Y.Ç., sağlık kontrolünün ardından Çanakkale\'ye götürüldü.

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