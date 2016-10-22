Şahika Ercümen'den dünya rekoru

Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde tek nefeste 110 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

Hidayet koyundaki rekor denemesinde Şahika Ercümen, tüpsüz olarak "değişken ağırlık paletli" kategorisinde dalış yaptı.



Tek nefeste 110 metreye dalmayı başaran Ercümen, serbest dalış dünya rekorunun sahibi oldu. Ercümen'in 110 metreye inip çıkması 2 dakika 40 saniye sürdü.

Şahika Ercümen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl hedefim 100 metreydi fakat rekorda küçük bir sorun yaşamıştık. Bu yıl ülkemize Dünya Şampiyonası'nda madalyalar kazandırdım hem de dünyanın en derin dalışını gerçekleştirerek dünya rekoru kırdım." dedi.

Şahika Ercümen'ün rekorunun, dalışı takip eden yetkililer tarafından tescil edilmesi bekleniyor.