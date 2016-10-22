T24 LogoT24 Logo
Spor

Şahika Ercümen'den dünya rekoru

Tek nefeste 110 metreye dalmayı başaran Şahika Ercümen, serbest dalış dünya rekorunun sahibi oldu.

22 Ekim 2016 14:11

Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde tek nefeste 110 metreye dalarak dünya rekoru kırdı. 

Hidayet koyundaki rekor denemesinde Şahika Ercümen, tüpsüz olarak "değişken ağırlık paletli" kategorisinde dalış yaptı.

Tek nefeste 110 metreye dalmayı başaran Ercümen, serbest dalış dünya rekorunun sahibi oldu. Ercümen'in 110 metreye inip çıkması 2 dakika 40 saniye sürdü. 

Şahika Ercümen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl hedefim 100 metreydi fakat rekorda küçük bir sorun yaşamıştık. Bu yıl ülkemize Dünya Şampiyonası'nda madalyalar kazandırdım hem de dünyanın en derin dalışını gerçekleştirerek dünya rekoru kırdım." dedi.

Şahika Ercümen'ün rekorunun, dalışı takip eden yetkililer tarafından tescil edilmesi bekleniyor.

ETİKETLER

Şahika Ercümentüpsüz dalışdünya rekoru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24