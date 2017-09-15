Şahika Ercümen, Salda Gölü'nde rekor denemesi yapacak

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR Belediyesi\'nin düzenlediği festivali kapsamında Salda Gölü\'ne dalış yapan su altı dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, \'Türkiye\'nin Maldivleri\' olarak adlandırılan gölde rekor denemesi yapacağını söyledi.

Burdur Belediyesi tarafından, kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü\'ne dikkati çekmek amacıyla bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Göl Festivali başladı. Festival kapsamında Köprübaşı Kavşağından Cumhuriyet Meydanı\'na kortej yürüyüşü düzenlendi; 300 metrelik Atatürk ve Türk bayrağı yürüyüş boyunca omuzlarda taşındı. Açılış seremonisinin ardından su altı dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Türkiye\'nin Maldivleri olarak adlandırılan Yeşilova İlçesi\'ndeki Salda Gölü\'nde dalış yaptı.

\'GÖLE DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ\'

Şahika Ercümen, dalış öncesi Burdur Belediye Başkanı CHP\'li Ali Orkun Ercengiz ile gazetecilere açıklama yaptı. Davet üzerine festivale katıldıklarını belirten Ercümen, Salda Gölü\'nü uzun zamandır merak ettiğini söyledi. Gölün renklerinin dışarıdan inanılmaz olduğunu ifade eden Ercümen, \"Su altı nasıldır diye düşünüyorduk. İlk kez böyle bir deneyim yaşayacağız. Bildiğim kadarıyla bu şekilde ilk kez tüpsüz bir dalış yapılacak. Bugün en büyük amacımız göle dikkati çekebilmek\" dedi.

BURDUR GÖLÜ\'NDEKİ KURUMA

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise Burdur Gölü\'ndeki çekilmeye dikkati çekti. Başkan Ercengiz, \"Burdur Gölü hacminin yüzde 40\'ını kaybetmiş durumda. O çığlığa kulak verilmesini istiyoruz. Yarın bu tehdit Salda Gölü için de var. Salda Gölü bu sıkıntıyla karşı karşıya kalacak. Bugün dünya rekortmeni, kayıtlara geçmiş 8 rekoru bulunan Şahika Ercümen\'in katkısıyla bu çığlığı ötelere, uzaklara, yukarılara duyurmak istiyoruz\" diye konuştu.

REKOR DENEMESİ YAPACAK

Şahika Ercümen, dalış sonrası yaptığı açıklamada ise, Salda Gölü\'nde rekor denemesi yapmak istediğini söyledi. Dalışın çok güzel geçtiğini anlatan Ercümen, \"Burası Mars yüzeyini andıran bir yapıya sahipmiş. Suyun altında bunu görüyorsunuz. Şimdiye kadar pek fazla gündeme gelmedi ancak aşağıda çok farklı yapılar var. Bunu ilk kez bugün gördük. Dalış antrenmanlarımızı bundan sonra burada yapacağız. Bugünkü dalışımız keşif dalışı idi. Yaklaşık 20 metreye daldık. İlk 1 metrede görüş çok güzel. Burada rekor denemesi yapabiliriz. Daha büyük bir ekiple gelip değerlendirdikten sonra Salda Gölü\'nün değerini bir rekor denemesiyle tüm Türkiye\'ye hatta tüm dünyaya duyurmak isteriz\" dedi.

Dalışın ardından vatandaşlar sahilde Şahika Ercümen\'le fotoğraf çektirdi.



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