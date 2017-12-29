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Sahibini bekleyen köpek, hastane kapısından ayrılmadı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, oğlunu hastaneye getiren sahibinin dışarıda bıraktığı Sibirya kurdu cinsi 'Keş' adlı köpek, acil servis önünde yaklaşık 2 saat boyunca bekledi

29 Aralık 2017 15:23

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, oğlunu hastaneye getiren sahibinin dışarıda bıraktığı Sibirya kurdu cinsi \'Keş\' adlı köpek, acil servis önünde yaklaşık 2 saat boyunca bekledi.
İnegöl\'de yaşayan Sadullah Kaldırım, rahatsızlanan oğlu Ali Kaldırım\'ı (11) Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Baba ile oğlu acil servise girerken, Sibirya kurdu cinsi köpekleri \'Keş\', acil servis önünde bekledi. İki yaşında olduğu belirtilen köpek, acil servisin kapısı her açıldığında o yöne gitti ancak çıkan kişiler sahibi olmayınca yine beklemeye devam etti.
Yaklaşık iki saatlik bekleyişin ardından acil servisten Sadullah Kaldırım\'ın çıktığını gören \'Keş\', sahibinin yanına koştu. Sadullah Kaldırım da köpeğine sarıldı. Sadullah Kaldırım, tedavi olan oğlu ve köpeğiyle birlikte hastaneden ayrıldı.

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