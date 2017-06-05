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Sahibinden.com'a 'rekabet' soruşturması

"Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır"

05 Haziran 2017 18:25

Rekabet Kurumu, sahibinden.com hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Soruşturmaya gerekçe ise, 'hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı' iddiası olarak açıklandı.

Konu ile ilgili Kurum'un sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi:  

"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş.’nin hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri 04.05.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-15/175-M sayı ile karar verdi.

Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır."

 

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