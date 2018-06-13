Sahibinden satılık cami

Hakkari’nin Bağlar Mahallesi'nde yapımı süren cami, devletten gereken destek alınamadığı iddiasıyla mahalle sakinleri tarafından tepki amaçlı satışa çıkarıldı. Cami için tüm imkanlarını kullandıklarını ve 800 bin TL masraf yaptıklarını söyleyen mahalle sakinler, destek alamadıkları için Hazreti Ömer Camisi'ni satışa çıkardıklarını söyledi. Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz ise göreve geldikleri dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cami yapımlarına yapılan yardımları durdurduğunu söyledi.

Hakkari’nin Bağlar Mahallesi sakinleri 4 yıl önce eski camiyi yıkarak, yerine yeni bir cami yaptırmak için çalışmalara başladı. 1'inci katı Kuran kursu, ikinci katı erkek ve kadın taziye evi, üstü ise 400 kişi kapasiteli cami olarak inşa edilen binaya 800 bin lira masraf yapıldı. Masraflar için arsasını bağışlayan Hacı Er, giderlerin tamamını mahalleli ile birlikte yaptıkları çalışmalarla karşıladıklarını, inşaatında da işçi olarak çalıştıklarını anlattı. Hazreti Ömer Camisi'ni belli bir seviyeye getirdiklerini belirten Er, müftülükten de destek istediklerini söyledi.

"Cami değil, apartman yapmışsınız"

Hacı Er, tüm çabalarına rağmen gerekli desteği göremediklerini, müftülüğe gittiklerinde ise yardım ve destek yerine tepki gördüklerini öne sürerek, 'Siz cami değil, apartman yapmışsınız' denildiğini söyledi. Er, "Yaptığımız apartman ise bizde caminin kubbesini yıkıp apartman olarak satmaya karar verdik. Devlet sahip çıkmıyorsa, bizim yapacağımız bir şey yok. Bundan dolayı da satışa çıkardık" diye konuştu.

"Camiler 3 kattan aşağı değil, yeteri kadar destek veremiyoruz"

Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz ise göreve geldikleri dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cami yapımlarına yardımları durdurduğunu, buna rağmen Bağlar Mahallesi'ndeki Hazreti Ömer Camisi'ne yaklaşık 20 bin TL destek verdiklerini belirtti. Müftü Gürbüz, Hakkari'ye yeni yapılan camilerin 3 kattan aşağı olmadığını, yeteri kadar destek veremediklerini, bundan dolayı da 'apartman yapmışsınız' diye bir ifade kullandığını söyledi.

(DHA)