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Spor

Sahibinden satılık!..

Maddi sorunlar yaşayan İngiliz kulübü, her futbolcusu için tekliflere açık olduğunu açıkladı.

02 Ocak 2009 02:00



Maddi sorunlar yaşayan İngiliz kulübü, her futbolcusu için tekliflere açık olduğunu açıkladı.

Maddi sorunlar yaşayan İngiliz kulübü, her futbolcusu için tekliflere açık olduğunu açıkladı. Böylelikle Galatasaray'ın da gündeminde olan Lucas Neill'in transferinin önü açıldı..

Galatasaray'ın da gündeminde olan West Ham United'ın Avustralyalı sol beki Lucas Neill'in takımından ayrılabileceği öğrenildi. İngiltere'nin Mirror gazetesinin haberine göre, son dönemde sponsor kaynaklı maddi sorunlar yaşayan West Ham United, kadrosundaki her futbolcusu için yapılacak teklifleri dinlemeye hazır olduğunu açıkladı. İngiliz kulübü, iyi bir teklif gelmesi durumunda Neill dahil, her futbolcusunu satabileceğini duyurdu.

HAREKETE GEÇTİLER!

Bu gelişmenin ardından G.Saraylı yöneticilerin Neill için bir kez daha harekete geçtikleri öğrenildi. Sezon başında 'tok satıcı' rolünü üstlenen ve yıldız oyuncuyu satmaya yaşamayan West Ham yetkililerinin fiyatta indirime gittikleri ve taraflar arasındaki görüşmelerin daha olumlu bir hal almaya başladığı da kulübe yakın kaynaklardan sızan bilgiler arasında.

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