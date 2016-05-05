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Sahibi olduğu villada 18 Pakistanlı 2 ay kaçak olarak yaşadı

Pakistan uyruklu kaçaklar işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilecek

05 Mayıs 2016 13:20

Bodrum'da sahipi olduğu lüks villaya giden Kemal Apaydın içerde Pakistan uyrkulu 18 kaçağın kaldığını fark edince durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 18 kaçağı emniyet müdürlüğüne götürerek haklarında işlem başlattı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bodrum'a bağlı İçmeler mevkisindeki lüks bir villada çok sayıda yabancı uyruklu kişi yaşadığı yönünde ihbar alan Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen bölgeye gitti. Ekipler, evde yaptıkları aramada Pakistan uyruklu 18 kişiyi yakaladı. Kaçakların, denize yaklaşık 100 metre mesafedeki lüks villada yaklaşık iki aydır kaldıkları öğrenildi.

Evi arkadaşına kiraladığını ifade eden Kemal Apaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşının, İstanbul'da olduğu sürede evde 4 Pakistanlının kalacağını söylediğini anlattı. Apaydın "Ben de tamam ' dedim. Su tesisatındaki arıza için eve gelmiştim. İçeride kalabalığı görünce polise bilgi verdim" dedi.  Evdeki aramaların ardından polis araçlarına bindirilen 18 kaçak, daha sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan evin bahçesinde park halindeki lüks bir otomobil de incelemeye alındı.

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