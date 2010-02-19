Sahayı savaş alanına çevirdiler

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Atletico Madrid UEFA'nın raporu bekleniyor

NTVSpor'un haberine göre Bilbao kentine gelen yaklaşık 2 bin Belçikalı taraftarın gün boyunca İspanyol ve Bask polisine zorlu anlar yaşattığı, 4 taraftarın gözaltına alındığı belirtildi. Maç öncesi stat dışında kavga eden iki takımın taraftarları maç sonrasında da çimlere inerek, sahayı adeta savaş alanına çevirdi. Yumrukların havada uçtuğu ve İspanya televizyonlarının yayınladığı görüntülerde, Athletic Bilbaolu bir taraftarın tribünden Anderlechtli taraftarların üzerine işediği bile görüldü.İspanyol basını yaşananlar için "Utanç verici, korkunçgece. San Mames'de sokak kavgası" ifadelerini ön plana çıkartırken, çıkan olaylardan Athletic Bilbao'ya ciddi cezaların verilebileceği yorumu yapıldı. Belçikalı taraftarların maç boyunca Basklı taraftarlara hakaret ettiği ve statta meşale yaktıkları da vurgulandı.Athletic Bilbao Kulübü Başkanı Fernando Garcia Macua, "Gizlemeye gerek yok Anderlechtli taraftarların bir bölümü nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilemediler. Sabahtan itibaren içip, kentte sorun çıkarttılar. Statta koltukları söktüler, meşale yaktılar. Ama aynı zamanda güvenlik kuvvetlerinin de yeterli olmadığını söylemek gerek" şeklinde konuştu.Öte yandan İspanyol gazeteleri Atletico Madrid-Galatasaray maçında, Keita'nın golü sonrasında Galatasaraylı taraftarların meşale yakmasına ve maç içindeki bazı olaylarda yabancı madde atılmasına atıfta bulunarak, Atletico Madrid'in ceza alabileceğini savundu. Geçtiğimiz yıl Marsilya ile oynanan maç sırasında çıkan olaylardan dolayı ceza alan Atletico Madrid'in yine bir ceza alabileceği yönünde endişe duyduğu ve UEFA'nın raporunu beklediği kaydedildi.