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Spor
BBC Türkçe

Sahayı arılar bastı, maça ara verildi

Güney Afrika - Sri Lanka kriket maçını arıların basması nedeniyle maça bir saat beş dakika ara verildi. Saha görevlilerinin yangın söndürücülerle müdahalesi sonucunda arılar sahadan uzaklaştırıldı ve maç kaldığı yerden devam etti.

05 Şubat 2017 00:04

Güney Afrika ile Sri Lanka arasında gerçekleşen kriket maçını arılar bastı.

Bugün Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleşen maçta sahaya giren çok sayıda arı nedeniyle önce oyuncular yere yattı.

Bir süre sonra arıların azalmasıyla karşılaşma devam ederken arıların daha kalabalık bir şekilde geri dönmesi üzerine maça resmen ara verildi.

Bir saat beş dakika süren ara boyunca saha görevlileri yangın söndürücülerle arıları uzaklaştırmaya çalıştı.

Arıların uzaklaşmasının ardından müsabakaya tekrardan devam edildi.

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