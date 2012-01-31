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Sahaya uzanan kadın uyarısı

RTÜK, bir futbol maçı öncesi tüm sahayı kaplayan Zeki Triko’nun mayo reklamı nedeniyle, Lig TV’yi uyardı.

31 Ocak 2012 02:00



 T24-  RTÜK, bir futbol maçı öncesi tüm sahayı kaplayan, üstsüz bir kadının yer aldığı Zeki Triko’nun mayo reklamı nedeniyle, Lig TV’yi uyardı.



Hürriyet'in haberine göre, konuyla ilgili RTÜK uzmanı raporunda, Süper Toto Süper Lig 2011-2012 sezonunda yayımlanan Manisaspor-Beşiktaş maçı öncesindeki reklamla ilgili, şöyle denildi:
“Cinsellik imgesi kullanılarak müstehcen algılara hitap edilmeye çalışıldığı düşünülen bu reklamda, kadının ürünün önüne geçerek meta olarak kullanıldığı ve sosyal sorumluluk ilkesinin gözardı edildiği düşünülmektedir.


‘Gençler etkilenir’


Lig TV yayın kuruluşunda yayınlanan Zeki Triko bant reklamının yerleştirildiği yer ve zaman dikkate alındığında, izleyen genç izleyicilerin zihinsel ve ahlaki gelişimi olumsuz etkileyebileceği düşünülmektedir.”


Üst Kurul ise, yayında, reklam ve tele-alışveriş yayınlarının biçimi ve sunuşuyla ilgili düzenlemenin, “Bant reklam yayınında reklam alanı görüntü alanının yüzde 20’sini aşamaz. Bant reklam teknikleri kullanılarak yapılan spot ve küçük ilanlar tarzındaki reklamlar, program bütünlüğü, değeri, etkinliği ve mesajın bozulmasını önlemek için sesli olarak yayınlanamaz” ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle, Lig TV’yi uyardı.


 

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