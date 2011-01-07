-SAHAYA TAVŞAN ATMAYA 1.505 LİRA CEZA MANİSA (A.A) - 07.01.2011 - Akhisar İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, 19 Aralıkta oynanan Akhisar Belediyespor-TKİ Tavşanlı Linyitspor maçında, ''kulaklarından tutuğu tavşanı sahaya düşürdüğü'' iddia edilen taraftar Y.G'ye toplam 1.505 lira para cezası verildi. Kaymakam Mustafa Çek başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Latif Çakmak, Emniyet Müdürü Abdurrahman Yolcu, Emniyet Amiri Tufan Menteşe, İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Suat Altun, İlçe Gençlik Spor Müdürü A. Arif Zeyrek, Akhisar Sağlık Grup Başkan Vekili Dr. Nuray Keskin, Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, basın temsilcileri ve Özel Güvenlik Amiri Necati Girgin katıldı. 2011 Ocak ayında Akhisar'da oynanacak futbol ve basketbol maçlarında alınacak tedbirler görüşülüp karara bağlanmasından sonra, 19 Aralıkta Akhisar'da oynanan Akhisar Belediyespor-TKİ Tavşanlı Linyitspor maçı devre arasında sahaya tavşan atıldığı iddiası ele alındı. Evinde beslediği tavşanı kulaklarından tutarken sahaya düşürdüğü iddia edilen taraftar Y.G'ye, Manisa Valiliği tarafından Çevre Koruma Kurulu Yasası, Hayvana Eziyet Etmesinin 14-A maddesi gereği 360 lira, İlçe Spor Güvenlik Kurulu tarafından da spor ahlakına aykırı eylemi nedeniyle bin 145 lira olmak üzere toplam 1.505 lira para cezası verildi.