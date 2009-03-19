Sahaya atılan molotof futbol kariyerini bitirdi







Maç esnasında sahaya atılan molotof kokteyli ya da yanıcı maddelerin ne derece tehlikeli olabileceği bir kez daha görüldü.



Geçen yıl Ağustos ayında Avusturya 1. Ligi'nde karşılaşan Rapid Wien ile Austria Wien maçında sahaya atılan molotof kokteyli Alman kaleci Georg Koch'un 16 yıllık futbol yaşamını bitirdi. Geçen yıl 24 Ağustos'ta oynanan maçta sağ kulağında patlayan molotof kokteyli nedeniyle 40 saat bilincini kaybeden Alman kaleci 7 ay süren tedaviden sonuç alamayınca doktorlar futbolu bırakmasını istedi.



Almanya ve Avusturya'da devam eden tedavilerinden sonuç alamayınca yıkılan kaleci Koch, "Bu talihsiz olay öncesi kendimi iyi hissediyordum. En azından birkaç sene daha kalecilik yapabileceğime inanıyordum. Ama çok istememe rağmen sağ kulağım iyi duymuyor. Her antrenmana çıkma isteğimde de patlama anı aklıma geliyor. Kulaklarımdaki uğultu hiç kaybolmadı. Doktorlarım bu halde futbola devam edemeyeceğimi söyledi. Hayatımdan bundan daha kötü bir haber olamazdı." dedi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 16 yaşlarındaki iki fanatikle yüzleşmek ve onların gözlerinin içine bakmak istediğini de söyleyen Alman kaleci, "Herşeye rağmen yaşam devam ediyor. Futbolun içinde kalmak istiyorum. Benim kaleci olmamda önemli rol oynayan Alman Fortuna Düsseldorf takımına yardımcı olmak istiyorum." diye konuştu.



Alman kalecinin yaralandığı maçta Rapid Wien rakibi Austria Wien'i 3-0 yenmişti.



Rapid Wien'e transfer olmadan önce Almanya 1. Lig ekiplerinden Düsseldorf, Bielefeld, Kaiserslautern ve Duisburg formalarını giyen 37 yaşındaki Koch Almanya'nın en iyi kalecileri arasında gösteriliyordu. Koch Almanya 1. Ligi'nde 213 maçta görev almıştı.