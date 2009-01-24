Sahanın ortasında seks!



Beşiktaş'ın da bir dönem gündeminde olan yıldız futbolcu, yeni bir skandala imza attı.



Beşiktaş’ın önceki sezon transfer etmek üzereyken, özel hayatındaki düzensizlik nedeniyle son anda vazgeçtiği Hırvat savunma Dino Drpic’in adı bir skandala daha karıştı!..



Daily Mail Gazetesi’nin haberine göre; Dina Drpic, 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde, Maksimir Stadyumu’nda oynanan Hırvatistan – İngiltere karşılaşmasından bir süre sonra orta sahanın ortasında sevgilisi Nives Celzijus ile seks yaptı.



Gazeteye konuşan 27 yaşındaki ünlü Hırvat model Nives Celzijus, “Bu Dino’nun fantezisiydi ve bunu gerçekleştirmek için stadyumdaki görevlileri de organize etti. Sahanın ışıklarını bizim üzerimize yönelttiler. Sonunda bu hayali gerçeğe dönüştü” dedi.



Dino Drpic ile son olarak İngiltere’nin Tottenham kulübü ilgileniyordu.