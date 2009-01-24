T24 LogoT24 Logo
Spor

Sahanın ortasında seks!

Beşiktaş'ın da bir dönem gündeminde olan yıldız futbolcu, yeni bir skandala imza attı.

24 Ocak 2009 02:00


Beşiktaş'ın da bir dönem gündeminde olan yıldız futbolcu, yeni bir skandala imza attı.

Beşiktaş’ın önceki sezon transfer etmek üzereyken, özel hayatındaki düzensizlik nedeniyle son anda vazgeçtiği Hırvat savunma Dino Drpic’in adı bir skandala daha karıştı!.. 

Daily Mail Gazetesi’nin haberine göre; Dina Drpic, 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde, Maksimir Stadyumu’nda oynanan Hırvatistan – İngiltere karşılaşmasından bir süre sonra orta sahanın ortasında sevgilisi Nives Celzijus ile seks yaptı.

Gazeteye konuşan 27 yaşındaki ünlü Hırvat model Nives Celzijus, “Bu Dino’nun fantezisiydi ve bunu gerçekleştirmek için stadyumdaki görevlileri de organize etti. Sahanın ışıklarını bizim üzerimize yönelttiler. Sonunda bu hayali gerçeğe dönüştü” dedi.

Dino Drpic ile son olarak İngiltere’nin Tottenham kulübü ilgileniyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24