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Yaşam

Şahan'ı kaptılar

Ankara'da bir kişi Şahan Gökbakar'ın yarattığı 'Recep İvedik' tiplemesinin pantentini aldı

02 Eylül 2008 03:00

Ankara'da bir kişi Şahan Gökbakar'ın yarattığı 'Recep İvedik' tiplemesinin pantentini aldı, ortaklık karıştı

ŞAHAN Gökbakar’ın yarattığı ve sinemaya aktardığı ‘Recep İvedik’ karakterinin adı marka oldu. Turkcell reklamlarında da kullanılan bu ismi marka yapan ise Gökbakar değil, Ankaralı bir girişimci.

Keçiören’de yaşayan uyanık girişimci Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak ‘Recep İvedik’ markasını tescil ettirdi. Yarattığı karakterin isim hakkını kaptırdığını öğrenen Gökbakar da konuyu araştıracağını ve daha sonra da avukatının tavsiyesi doğrultusunda bir yol izleyeceğini söyledi.

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