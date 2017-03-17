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Şahan Gökbakar'dan Esra Erol'a: Hemen film çekeriz sana!

Erol, izdivaç programlarının kaldırılacağı yönündeki haberlere "Pes ettim" diyerek isyan etmişti

17 Mart 2017 19:46

Hükümetten Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile evlilik programlarının kaldırılacağı yönünde haberlerin gelmesinin ardından, yeni sezonda izdivaç sunuculuğunu bırakabileceğini açıklayan Esra Erol'a flaş bir teklif geldi.

Şu sıralar 'Recep İvedik 5' filmi ile rekor üstüne rekor kıran Şahan Gökbakar, sosyal medyada sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Başarılı komedyen, ünlü sunucunun instagram sayfasına "Hemen film çekeriz sana, bence çok iyi oynarsın" yazdı.

Esra Erol: Ben o çamurla yaşayamam!

10 yıldır evlilik programları sunan Esra Erol, dün yaptığı açıklamada, "Ben artık pes ettim. bu kadar söylüyorum. Sezon sonuna kadar Allah'ın izniyle yapıcam, ondan sonra... Ben onursuz bir insan değilim! Ben o haberlerin, o karelerin içerisinde olmak isteyen biri değilim. Bir yerlerde çamur varsa o çamur ise size de bulaşıyor. Ben o çamurla yaşayamam" ifadesini kullanmıştı. 

Esra Erol: Kaldırın siz de kurtulun ben de kurtulayım!

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