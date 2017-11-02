Şahan Gökbakar'dan 'Cem Korkmaz' mesajı: Anlayamıyorum!

Şahan Gökbakar, dün (1 Kasım 2017) hayatını sonlandıran Cem Korkmaz ile ilgili paylaştığı mesajda, "Ahhhhh be güzel kardeşim…Hâlâ inanamıyorum böyle bir şey olduğuna. Anlayamıyorum!!!" dedi.

Komedyen Şahan Gökbakar, Recep İvedik 4 filminde rol alan ve yaşamına son veren Youtube fenomeni ve oyuncu Cem Korkmaz ile ilgili paylaşım yaptı. Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı:

“Ahhhhh be güzel kardeşim…Hâlâ inanamıyorum böyle bir şey olduğuna. Anlayamıyorum!!! Acılı ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun…” dedi.

Oynadığı sinema ve reklam filmlerinin yanı sıra video paylaşım sitesi Youtube’a içerik üreterek kendisini tanıtan ve 400 bin’i aşkın takipçisi bulunan Cem Korkmaz hayatını sonlandırdı.

Korkmaz, "oha diyorum!" ve "yapyap" isimli Youtube kanalları ile tanınıyordu.