Şahan Gökbakar'a 2 yıl hapis istemi

Recep İvedik 4 filminin yapımcılarıdan Murak Akdilek mahkemelik olduğu Şahan Gökbakar'ın kendisine 'hırsız' tweeti attığı gerekçesiyle mahkemeye verdi. Gökbakar hakkında "hakaret" suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, ünlü komedyen Şahan Gökbakar, "Recep İvedik 4" filminden payına düşen 25 milyon lirayı alamadığı gerekçesiyle dağıtım şirketi Tiglon firmasının sahibi Murat Akdilek'i birçok kez dava etmişti. Bu kez Akdilek, Gökbakar'ın, Twitter'dan kendisine "Lan sen ne uyuz bir adamsın. Tam dayaklıksın. 25 milyonumu çaldın hırsız. Karına kızına yedirdiğin haramın hesabını ver utanmaz" şeklinde mesajlar paylaşarak hakaret ettiğini iddia etti.

Savcılık, Murat Akdilek'in şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Şahan Gökbakar ile Murat Akdilek arasında borç ilişkisinden dolayı husumet olduğu, Şahan Gökbakar'ın kendisine ait sosyal paylaşım sitesi üzerinden Murat Akdilek'in onur şeref ve saygınlığına saldırdığı ve paylaştığı mesajlarda hakaret içeren sözcükler kullandığı kaydedilerek soruşturma tamamlandı.