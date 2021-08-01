Şahan Gökbakar yangın bölgesinden yayın yaptı: Böyle müdahalesizlik olur mu, göz göre göre gidiyor!

Oyuncu ve yönetmen Şahan Gökbakar, Muğla Marmaris'te devam eden yangın bölgesinden yayın yaptı. Gökbakar, "Böyle müdahalesizlik olur mu, göz göre göre gidiyor!" dedi.

2 gündür yangın bölgesinden yetkililere seslenen Gökbakar, "Müdahale olmazsa yangın büyüyecek" uyarıları yaptı. Müdahalenin yetersiz kalmasıyla yangın büyüdü. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ünlü komedyen, "Göze göre göre yola atladı, mahşer yerine döndü. Buraya acil müdahale lazım. Buraya havadan müdahale şart. Burada insanların hepsi çaresiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti’yiz bu kadar olmasın ya. Rica ediyorum. 2-3 uçak burayı söndürür ama buralar yanacak" diye isyan etti.

Muğla'da 5 gündür yangınlar devam ediyor. Marmaris, Köyceğiz ve Milas'taki yangınlar kontrol altına alınamadı. Marmaris'teki yangından ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar de etkilendi. Alevler Gökbakar’ın yerleşim yerine yakınlaştı. Şahan Gökbakar da söndürme çalışmalarına katıldı. Bölgedeki söndürme çalışmalarının yetersizliğine dikkat çeken Gökbakar, “Göze göre göre yangın büyüdü” dedi, o anları saniye saniye görüntüledi.

Yetkililerden yardım istedi

Sözcü'de yer alan habere göre, geçtiğimiz gün Marmaris’te yangın bölgesinden canlı yayın yapan Gökbakar, “Marmaris'te Turgut Şelale bölgesi önündeyim. Burası şu anda yanıyor. Bayır köyü tamamen yanmış durumda. Evler kurtulmuş ama belki 2-3 tanesi kötü durumda. Burada evleri olanlar perişan durumda. Şelale bölgesi 2-3 gündür yanıyor. Buraya sadece dün öğleden sonra saatlerinde bir helikopter geldi. 6-7 defa su döktü. Birazcık soğudu ortam ama burada yangın devam ediyor. Maalesef İçmeler ve Armutalan tarafında çok büyük bir yangın olduğu için ilk müdahale hep o tarafa yapıldı. Ancak burada da müdahalenin hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor” diyerek müdahalenin yetersizliğinden yakındı ve yetkililerden yardım istedi.

Yangın söndürme çalışmalarına katıldı

Müdahale gelmeyince Gökbakar, söndürme çalışmalarına bölge halkıyla birlikte katıldı. O anlarda ünlü komedyen, “Ben bugün sabah itibarıyla buraya yangın topu denen bir malzeme bulup getirttim koli koli. Biz sabah burada yanan ufak tefek ateşlere, buradaki halkla beraber müdahale ettik ve buraları söndürdük. Soğutma olmadığı için, herhangi bir havadan müdahale buraya yapılmadığı için söndürülen yerler için için yanıp rüzgarın ve sıcağın etkisiyle tekrar alev alıyor. Burada itfaiye de yok. Müdahale edilmezse büyüyecek. Bir önceki yayını bitirdikten sonra buraya bir helikopter geldi. Bir kere su boşaltıp gitti. Sabah bizim söndürdüğümüz yer tekrar alevlendi. Ben kimsenin kötü niyetli hareket etmediğini düşünüyorum ama yeterli olmadığı için buralar böyle” uyarılarında bulundu.

"Göz göre göre mahşer yeri"

Bugün ise alevlerin uyarılarını yaptığı bölgeye gelmesiyle Gökbakar isyan etti; “Sabahtan beri yayını yaptığım yerin hali burası. Yola atlarsa yanarız dedim ve yola atladı. Yola atlaması ‘geçmiş olsun' demek. Bu dağdan bütün burası yanacak. Bütün Selimiye'ye doğru yanacak. Buraya müdahale lazım. Göze göre göre yola atladı, mahşer yerine döndü. Buraya acil müdahale lazım. Buraya havadan müdahale şart. Burada insanların hepsi çaresiz” ifadelerini kullandı.

Yetkililere seslenen Gökbakar, “Biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz bu kadar olmasın ya. Rica ediyorum. 2-3 uçak burayı söndürür ama buralar yanacak” diye sitem etti.

"Uyarıların ardından 3 helikopter gönderildi"

Şahan Gökbakar ilerleyen saatlerde uyarılarının ardından yardımın geldiğini açıkladı. 3 helikopterin yangına müdahale ettiğini bildiren Gökbakar, “3 tane helikopter geldi yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Bu helikopter bir su atıp gitmesin. Gündüz de böyle yaptılar. Bir kere yapıp gidiyor. Sesimizi duyup geldiniz bunun devam etmesi lazım. Müdahale geldi teşekkür ederiz ama devam etmesi lazım. Lütfen devam, rica ediyorum. Bütün yetkililer çok çalışıp yoruluyor ama müdahaleyi eksik bırakmasın. Helikopterlerin attığı çok az bir su. Bunun sürekli yapılması gerekiyor” dedi.