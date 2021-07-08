Şahan Gökbakar’ın ıssız koydaki mülküne inceleme iddiası

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar’ın, Muğla’nın Marmaris ilçesinde sadece deniz yoluyla ulaşım sağlanan bölgede satın aldığı mülke iskele yaptırıp “Özel mülktür” tabelası astığı iddiası üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

İddiaya göre; Gökbakar, Marmaris’e 67 kilometre uzaklıkta turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında kalan sadece deniz yoluyla ulaşımın yapıldığı Delikyol Mevkii’nde ıssız koyda mülk satın aldı.

Gökbakar’ın satın aldığı mülke iskele yaptırıp “Özel mülktür” tabelası astırması üzerine Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. (İHA)