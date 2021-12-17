Şahan Gökbakar: Dünya denen gezegende faiz indirimi yapan tek ülke Türkiye oldu! Biz bu dünyada yaşamıyor muyuz?

Komedyen Şahan Gökbakar, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına ilişkin olarak "Yazık oluyor... Dünya denen gezegende faiz indirimi yapan tek ülke Türkiye oldu" dedi.

Merkez Bankası, politika faizini dün 100 baz puan daha indirerek yüzde 14’e düşürdü. Karar sonrası dolarda ve Euro’da yeni rekorlar geldi. Komedyen Şahan Gökbakar da Twitter hesabından ekonomideki gidişatla ilgili paylaşım yaptı.

Gökbakar, şu paylaşımları yaptı:

“1 dolar=16.1 TL, 1 euro=18.3 TL. Yazık oluyor… Bu durumdan ülkemizin hayrına bir sonuç çıkması mümkün değil. Artık bütün söylemleri bir kenara bırakıp, ekonomi bilimi ışığında, bu kontrolsüz gidişe bir son vermenin zamanı gelmedi mi?"

“Pandemi döneminin etkisi dünyada enflasyon oldu. Dünya ülkeleri bu soruna faiz artırarak cevap verdi. Ya dün Norveç Merkez Bankası bile faiz artırdı. Refahın en yüksek olduğu Norveç! Dünya denen gezegende faiz indirimi yapan tek ülke Türkiye oldu! Biz bu dünyada yaşamıyor muyuz?”