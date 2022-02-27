Şahan Gökbakar'dan Yılmaz Özdil'e Zelenski tepkisi: Köşe yazarı abi, bırak artık şu söylemelerini

Komedyen Şahan Gökbakar, Yılmaz Özdil'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodemir Zelenski’nin komedyenlikten geldiğine değindiği dünkü köşe yazısına tepki gösterdi. Gökbakar, "Köşe yazarı abi, bırak artık şu "komedyen, devlet başkanı oldu, ülkeye yazık etti!" söylemelerini. "Masum insanlar ölmesin" de" dedi.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, dün kaleme aldığı yazısında Ukrayna Devlet Başkanı Volodemir Zelenski’nin komedyenlik geçmişine dikkat çekerek “Ukrayna halkı yazık etti Ukrayna'ya” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN | Yılmaz Özdil: Ukrayna halkı yazık etti Ukrayna'ya

Daha önce Zelenski için destek paylaşımında bulunan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşmda isim vermeden Yılmaz Özdil’e tepki gösterdi. Gökbakar, şu paylaşımı yaptı:

"Köşe yazarı abi, bırak artık şu "komedyen, devlet başkanı oldu, ülkeye yazık etti!" söylemelerini. "Masum insanlar ölmesin" de. "Özgür bir ülke işgal edilemez" de. "Batsın bu kaypak zihniyetiniz" de. "Savaşa Hayır, savaş kötüdür" de. Kalemini insanlık ve barış için oynat."