Şahan Gökbakar'dan imalı paylaşım: Sosyal mesafe denen saçmalığa uymayarak Koronavirüs'e karşı dik duruş sergileyen vatandaşlarımızı kutlarım

Recep İvedik filmleri ile adından söz ettiren Şahan Gökbakar, Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra kılınan namazda, sosyal mesafeye uymayan vatandaşlara göndermede bulundu.
Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk Cuma namazının kılındığı anlara ilişkin bir fotoğrafı paylaşan Gökbakar, sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasını eleştirdi.
Şahan Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 1 metrekarelik alanda 3 kişinin durduğunu belirterek, "Sosyal mesafe denen saçmalığa uymayarak koronavirüse karşı dik duruş sergileyen tüm vatandaşlarımızı canı gönülden kutlarım" ifadelerini kullandı.