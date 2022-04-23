Şahan Gökbakar'dan ev fiyatlarındaki artışı soran Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum

Komedyen Şahan Gökbakar, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın ev fiyatlarındaki artışı sorması üzerine "Ayılmanızı bekliyorum" yanıtını verdi.

Son aylarda fahiş şekilde zamamlanan ev fiyatlarıyla ilgili tartışmalar sürerken, Hande Fırat, Twitter hesabından, "Ev fiyatları ve kiralar!!! Niye bu kadar yüksek? Yanıtlarınızı bekliyorum" paylaşımı yaptı.

Son dönemde toplumsal olaylara karşı hassasiyetiyle öne çıkan Şahan Gökbakar ise Fırat'ın bu paylaşımını alıntılayarak, "Ben de çok şaşırdım gerçekten... Şaşkınım şu an! Neden bu kadar yüksek hakikatten? Yanıtları bekliyorum, ama nolur saçma sapan ekonomi berbat, Araplar ev alıyor, enflasyon yüzde 140 falan diye deli saçması şeyler yazmayın arkadaşlar! Neden yüksek ya deliriceeem?!? Ayılmanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.