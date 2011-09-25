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Şahan amatör yüz arıyor

Şahan Gökbakar, “Celal ile Ceren” adlı yeni sinema filmi için amatör yüzler aradığını Twitter sayfasında duyurdu.

25 Eylül 2011 03:00



T24-  Şahan Gökbakar, “Celal ile Ceren” adlı yeni sinema filmi için amatör yüzler arıyor. Ünlü komedyen, bu projesini önceki gün Twitter sayfasında duyurdu.




Hürriyet'in haberine göre, Şahan Gökbakar, “Recep İvedik” serisine ara verip, “Celal ile Ceren” adlı sinema filmi için kolları sıvadı. Filminde amatörlere de şans tanımayı planlayan komedyen, bunun için internette yetenek avına çıktı. Gökbakar, yeni filminde rol almak isteyenlere Twitter sayfasından seslendi: “Celal ile Ceren filmi için seçmeler başlamıştır. Bol resimli ve iletişim no’lu CV’lerinizi celalileceren@gmail.com adresine gönderin.”            



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