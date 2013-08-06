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Kültür-Sanat

Sahalara veda eden Beckham bu sefer de sinemaya el atıyor

The Secret Service için rol teklif edilen Beckham, filmde kötü çocuk olarak karşımıza çıkabilir

06 Ağustos 2013 16:47

Futbol kariyerini, Victora ve iç çamaşırı reklamlarıyla taçlandıran David Beckham, şimdi de oyunculuğa soyunacak. Beckham soyunsun da nereye soyunursa soyunsun diyen tüm kadınların, filme yoğun ilgisi olur diye tahmin ediyoruz.
 
playtusu.com'da yer alan habere göre, Kick Ass ve X-Men: First Class’ın yönetmeni Matthew Vaughn’un yeni filmi The Secret Service için rol teklif edilen Beckham, filmde kötü çocuk olarak karşımıza çıkabilir. Zaten bu çekicilikle iyi çocuk olarak karşımıza çıkmasını beklemiyorduk.
 
Başrollerinde Colin Firth ve Samuel L. Jackson oynayacağı, uyarlama ajan polisiyesinde, Beckham’a rol teklif edenin, Colin Firth olduğu söylendi. Vaughn araya tanıdık sokmuş anlayacağınız. Beckham’ın “Bu karizmatiklikle, bu imasız çapkın gülüşüyle” filme çok yakışacağına inanıyormuş Firth.

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