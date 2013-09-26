Sahaf Festivali 30 Eylül'de Tepebaşı'nda

Beyoğlu Belediyesi'nce düzenlenen Sahaf Festivali 30 Eylül-19 Ekim 2013 tarihleri arasında Tepebaşı'nda yapılacak. Festivale bu yıl 73 sahaf katılıyor.

Festivalin bu yıl Taksim Meydanı'nda yapılacağı duyurulmuştu. Ancak bugün yapılan açıklamada "Taksim Meydanı'nda kurulum çalışmalarında yaşanan teknik sorunlardan dolayı" festivalin iki yıldır olduğu gibi Tepebaşı'nda yapılacağı açıklandı.

Festival boyunca; kitapların yanı sıra dergiler, yazılar, eski fotoğraflar, filmler, tiyatro afişleri, nadide levhalar, mektuplar, kartpostallar ve özel koleksiyonlar da stantlarda meraklılarının ilgisine sunulacak.