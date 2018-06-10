Sahadaki AKP'liler Financial Times'a konuştu: Endişeliyiz, heyecan yok, hep aynı şeyleri söylüyoruz

İngiltere'nin saygın ekonomi ve siyaset gazetelerinden Financial Times, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerini analiz etti. Gazetenin Ankara'daki muhabiri Laura Pitel imzalı haberde, bazı partililerin, "Herkes endişeli", “İnsanlar bu sefer o kadar heyecanlı değil, ne biz ne de seçmenimiz", "Daha önce söylediğimiz şeyleri söylüyoruz: Yeni bir köprü yaptık, yeni bir havaalanı yapıyoruz. Güzel sloganımız yok, güzel şarkımız yok” ifadelerine yer verildi.

Financial Times muhabirine konuşan ve İyi Parti’nin broşürlerini dağıtan Hamza Gürsoy isimli bir vatandaş, “Rakibiz ama yan yana çalışıyoruz. Erdoğan’la savaşmak için bir araya geldik” yorumunu yaparken gazeteye konuşan AKP’li yetkililerin açıklamalarına geniş yer verildi.

Seçimlerden dolayı AKP üyeleri arasında bir endişe olduğunu söyleyen bir hükümet görevlisi, “Herkes endişeli. 24 Haziran bugüne kadarki en zor seçim olacak” dediği belirtilirken, Financial Times, analist ve seçim anketlerine göre AKP’nin meclisten çoğunluğu kaybetme ihtimalinin olduğunu ve ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını aktardı.

"Hep aynı şeyleri söylüyoruz"

Gazete özellikle ekonomik durumunda AKP içerisinde endişe yarattığı belirtilirken, geçen yıl yapılan referandum sonrasında Erdoğan ve Bahçeli’nin erken seçim kararı sonrasında parti içinde seçim kampanyasının sönük geçtiğine dair şikayetler geldiği belirtildi. Bir yetkili, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden reklamcı Erol Olçok’un yeteneklerine ihtiyaçları olduğunu söylerken, “İnsanlar bu sefer o kadar heyecanlı değil, ne biz ne de seçmenimiz. Daha önce söylediğimiz şeyleri söylüyoruz: Yeni bir köprü yaptık, yeni bir havaalanı yapıyoruz. Güzel sloganımız yok, güzel şarkımız yok” ifadesini kullanıyor.

Financial Times gazetesi muhabiri, partilerin seçime ittifak içinde girmelerinin de muhalefet için önemli bir adım olduğunu aktarırken, “3 muhalefet partisi olağandışı bir birlik gösterisi yaptı. Dördüncü parti HDP paktın dışında ama rakiplerinden destek alıyor” yorumunu yaptı. Gazete İyi Parti’nin Google reklamlarına da geniş yer ayırdı. Financial Times’ın analizinde, “Ana akım medyada çok az zaman bulabilen İyi Parti, Google reklamları aracılığıyla sosyal medyada şöhret oldu” yorumu yapıldı.